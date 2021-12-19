Диана Арбенина оценила творчество Ольги Бузовой

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Лидер российской рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина оценила новый клип Ольги Бузовой. Своим мнением Арбенина поделилась со "Сберзвуком", сообщает "СтарХит".

Признанная рок-легенда заявила, что лично знакома с Бузовой и положительно относится к ее творчеству.

"Я видела клип Оли Бузовой от начала до конца. Он был очень розовый, одна из последних песен. Вообще отлично отношусь к творчеству", – призналась Арбенина.

Ранее Ольга Бузова презентовала новую песню. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала видеоролик, где станцевала под новый трек в довольно откровенном наряде.