Москва глазами звезды. Уилл Смит выпустил ролик о столице и ЧМ-2018

Американский актер и певец Уилл Смит опубликовал видео о своей поездке в Москву на чемпионат мира по футболу, передает телеканал Москва 24. В российской столице он выступил на закрытии турнира.
Прилетев в Москву за 48 часов до выступления, Смит снял самые яркие моменты и собрал их в 11-минутном видеоотчете. Актер показал, как гулял по Красной площади, общался и делал фото на память с фанатами, а затем пил водку в ледяном баре и слушал русский рэп.
Кроме того, в своем клипе Уилл Смит с удовольствием рассказал, как устроил танцевальный баттл прямо на парковке, а после бурной вечеринки потерял голос, так что ему пришлось пить много чая, чтобы восстановиться. Певец также не забыл поделиться впечатлениями о подготовке к церемонии закрытия мундиаля.
По словам Смита, все прошло великолепно. Американский актер назвал ЧМ-2018 в России потрясающим и совершенно особенным − с невероятными людьми и яркими эмоциями. Завершил свой ролик Уилл Смит по-русски, сказав: "Спасибо".
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