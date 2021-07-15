Солист "Хора Турецкого" умер от коронавируса

Фото: instagram.com/borisgoryachev

Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от коронавируса. Информация об этом появилась в официальной группе коллектива в соцсети "ВКонтакте".

Коллеги музыканта рассказали, что Горячев заразился три недели назад. После госпитализации он продолжил общаться с коллективом и заверял, что все будет хорошо.

"Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами", – говорится в опубликованной записи.

Артисты "Хора Турецкого" выразили соболезнования семье и близким Горячева. У Горячева остались супруга Наталья и двухлетняя дочь.

Ранее в Москве умер от коронавируса главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников. Ему было 56 лет.

