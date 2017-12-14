Карты новогодних маршрутов по музеям составлены для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карта с тремя маршрутами по новогодним выставкам в музеях разработана в столице. Все прогулки проложены в центре города, но в разных районах.

"В новогодние праздники Москва предлагает множество мероприятий, в том числе в музеях. Чтобы было проще выбрать наиболее интересные из них, мы разработали три маршрута, которые охватят самые значимые выставки. Общее время в пути между ними займет менее 30 минут, поэтому горожане не успеют замерзнуть", – цитирует замгендиректора Мосгортура Наталью Лосеву портал мэра и правительства Москвы.

Маршрут "Новый год на Пречистенке" пройдет от Зубовского до Гоголевского бульвара. Первой остановкой станет выставка в Музее Москвы об истории украшения столицы к праздникам. Следующей – экспозиция об истории финского дезайна в "Мультимедиа-арт-музее" на Остоженке. После этого маршрут ведет в Государственный музей Пушкина на Пречистенке, где представлены произведения крепостного художника Василия Садовникова, и в Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре, где гостей ждут 13 залов первой в России персональной выставки Александра Косолапова. Завершается прогулка на экспозиции "Никарагуа глазами художника" в Галерее Ильи Глазунова.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всего время в пути по маршруту составит 27 минут, а его длина – более двух километров.

Второй маршрут – ""Необъятный Рязанов" и концерт старинной музыки" – начнется в Георгиевском переулке и закончится на Варварке. Первой на нем станет выставка в честь 90-летия со дня рождения великого режиссера. Затем можно зайти на экспозицию "Рождество в Музее моды", а в завершение – послушать концерты классической музыки в Старом Английском Дворе на Варварке.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Передвижение по пути займет порядка 18 минут, протяженность – 1,6 километра.

Последний маршрут называется "Гоголь, колядки и зачарованный мир". Он ведет от Никитского до Тверского бульвара. Особенно рекомендуется пройтись по нему 6 января, накануне праздника. Путь начинается от Дома Гоголя, где все желающие смогут принять участие в традиционных народных играх, конкурсах и колядках. Затем можно зайти на экспозицию "Где мой дом?" в честь 125-летия со дня рождения Марины Цветаевой. Последней станет выставка Никиты Макарова "Finis Terrae: на краю зачарованного мира" в Московском музее современного искусства на Тверском бульваре. Идти пешком по маршруту придется около 22 минут, а его протяженность составит почти два километра.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ранее сообщалось, что Мосгортур разработал культурную программу для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, зрителям предложат пройти пешеходные маршруты "По пути на матч". Маршруты будут содержать основные достопримечательности и музеи города, которые можно будет увидеть, перемещаясь к стадионам.