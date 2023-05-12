Сериал "Офис" пропадет из "КиноПоиска" в начале июня

Фото: кадр из сериала "Офис"; режиссеры – Пол Фиг, Рэндолл Айнхорн, Кен Куопис

Сериал "Офис" будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" до 9 июня. Информация об этом появилась на странице ситкома.

На данный момент на сервисе можно посмотреть 9 сезонов шоу в оригинальной озвучке и с русским дубляжом. Сериал выходил на экраны с 2005 по 2013 год и рассказывал о жизни работников компании из Скрэнтона. Причины будущего удаления не комментируются.

Также из российских стримингов "КиноПоиск", "Иви" и Okko удалили фильмы и сериалы американской студии Disney. Это связано с истечением срока контрактов.

До этого из "КиноПоиска" исчезли фильмы про Гарри Поттера. Лицензионные права на них принадлежали онлайн-кинотеатру Amediateka, с которым сотрудничает "КиноПоиск".

Зарубежные сериалы начали исчезать из онлайн-кинотеатров