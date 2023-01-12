Финал "Острых козырьков" могут изменить из-за обвинений в адрес актера Андерсона

Фото: Invision/AP/Joel Ryan

Полнометражный финал сериала "Острые козырьки" могут изменить из-за того, что исполнитель одной из главных ролей Пол Андерсон столкнулся с обвинениями в некорректном поведении на съемочной площадке, сообщает The Sun.

На актера, сыгравшего одного из членов преступного клана Шелби Артура, пожаловался его коллега. Сам актер обвинения отрицает.

Идет внутренняя проверка. Как рассказал источник издания, съемки еще не начинались, поэтому можно будет переписать и подогнать сценарий и сюжет, чтобы объяснить его отсутствие, если появится такая необходимость.

Ранее актер Киллиан Мерфи, исполнивший роль главного героя Томаса Шелби в британской криминальной драме "Острые козырьки", рассказал о работе над предстоящим фильмом с одноименным названием.

Артист заявил, что сценарий картины близок к завершению. По его словам, сюжет будет разворачиваться после истории, показанной в шестом сезоне сериала.

Картину запланировали представить зрителям в 2024 году. Фильм расскажет о жизни семьи Шелби в 50-х годах.

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