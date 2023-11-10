В России учредили первую Эрмитажную премию

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В РФ появится первая Эрмитажная премия, которая будет вручаться каждый год двум знаковым деятелям культуры мира – от РФ и из мирового пространства. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС в честь IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур.

По ее словам, учреждением этой премии занимались организационный комитет и государственный Эрмитаж.

Ранее Владимир Путин объявил благодарность артисту Родиону Газманову за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Также благодарность получили композитор, лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова, музыкант Вероника Кожухарова, скульптор, член Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" Андрей Коробцов и артистка Аглая Шиловская.

Собянин: 15 педагогов Москвы удостоены премии Минкультуры России