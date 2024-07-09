Директор Театра Армии Авимская посетила театр под открытым небом в Грачевском парке

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Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская посетила спектакль "Катя и Анна" под открытым небом в районе Ховрино в Грачевском парке, пишет Агентство "Москва".

"Я очень рада тому, что на улицы и в парки Москвы приходит театр. Далеко не каждый человек имеет возможность прийти в него сам, но также важно, чтобы любой москвич мог прикоснуться к искусству и культуре. Я думаю, что подобные инициативы нужно развивать, чтобы жители нашего города могли посмотреть интересный спектакль в парке недалеко от своего дома", – поделилась своим мнением о мероприятии Авимская.

Событие было подготовлено силами любительского "Театра умного зрителя" и ориентировано на патриотическое воспитание детей и молодежи, а также сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Публике была представлена история двух ровесниц, чье детство пришлось на то время. Спустя много лет они вспоминают события, навсегда изменившие их жизни, а зритель видит войну глазами ребенка.

Ранее Милена Авимская приняла участие в мастер-классе по сценической речи в Головинском районе. Присутствующим показали ключевые профессиональные инструменты самовыражения актеров.

До этого новый худрук столичного театра Романа Виктюка Константин Богомолов анонсировал переименование учреждения на "Театр – Сцена "Мельников". Это нужно для прославления русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова, объяснял он. При этом память о Виктюке сохранится.

