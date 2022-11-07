Последние показы спектакля "Петя, волк и Володя-музыкант" пройдут в РАМТе

Фото: предоставлено пресс-службой театра

Заключительные показы экспериментального спектакля Егора Перегудова и Петра Айду "Петя, волк и Володя-музыкант" пройдут в Российском академическом Молодежном театре. Его жанр сами авторы определяют как "симфонический цирк", а посвящен он 85-летию всемирно известной сказки "Петя и волк", которую Сергей Прокофьев написал по заказу Наталии Сац специально для Центрального детского театра.

Сюита была впервые исполнена 5 мая 1936 года на Большой сцене РАМТа. Тогда текст от автора читала сама Наталия Сац.

В основе – либретто музыкальных сказок "Петя и Волк" Сергея Прокофьева и "Володя-музыкант" Леонида Половинкина. Форму "оркестра без дирижера" создатели объединяют с жанрами симфонической сказки и драматического театра. Задача эксперимента – заново открыть наследие советского авангарда и научить детей воспринимать симфоническую музыку.

Участники оркестра "Персимфанс" (Первый симфонический ансамбль без дирижера) окончательно нарушают академический этикет. В масках животных из стада пионера Володи они "пасутся" на поляне со скрипками и гобоями в руках. Птичка-флейта летает под колосниками, а Волк из трех валторн ездит на мотоцикле с коляской.

"Эксперимент в этой работе – соединение довольно консервативного мира классической музыки с театральной стихией, игрой и хулиганством, без которых сложно представить современный театр для детей. Поиск острой, гротесковой формы для советских морализаторских детских историй – это необходимое условие диалога театра с сегодняшним зрителем. И только в юбилей возможно увидеть, как музыканты "Персимфанса" становятся драматическими артистами, а артисты РАМТа музицируют и занимаются ритмодекламацией", – рассказал режиссер Егор Перегудов.

Показы пройдут 12 ноября в 14:00 и 19:00, билеты доступны по ссылке.

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