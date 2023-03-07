Группа "Город 312" заявила о приостановке концертной деятельности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская музыкальная группа "Город 312" решила приостановить свою концертную деятельность. Причиной стали проблемы со здоровьем у солистки Аи (Светланы Назаренко) после перенесенного коронавируса. Об этом сказано в сообщении группы в социальной сети "ВКонтакте".

"После перенесенного ковида у нашей солистки Аи возникли определенные проблемы со здоровьем. Долгое время у нее не было возможности сделать паузу и уделить время себе. В итоге из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания", – подчеркивается в заявлении.

Согласно информации, певица пребывает в отпуске, уделяет время здоровью и восстанавливается. Тем временем группа уже записывает новый материал.

За два десятка лет группа выпустила хиты, клипы и альбомы. Она гастролировала по России и за рубежом, а также получила всевозможные премии.

Ранее концерты российской рок-группы "Мумий Тролль", которые должны были пройти с 10 по 18 марта в ряде регионов России, отменили. Мероприятия должны были состояться в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле. Продюсер коллектива Алиса Серегина не стала комментировать ситуацию.

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