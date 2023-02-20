Мартовские концерты рок-группы "Мумий Тролль" отменили по всей России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Концерты российской рок-группы "Мумий Тролль", которые должны были пройти с 10 по 18 марта в ряде регионов РФ, отменили. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сайт по продаже билетов.

Мероприятия должны были состояться в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле. Продюсер коллектива Алиса Серегина не стала комментировать ситуацию.

Группа была основана в 1983 году во Владивостоке. Бессменным лидером коллектива выступает вокалист Илья Лагутенко. "Мумий Тролль" выпустил свыше 15 музыкальных альбомов. Также коллектив участвовал в песенном конкурсе "Евровидение", на котором занял 12-е место.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ отменили концерт российской рок-группы "Ночные снайперы". Мероприятие было намечено на 21 февраля. Данные о концерте были удалены с сайтов билетного оператора и самой группы.

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