Андрей Мерзликин расскажет о жизни Василия Шукшина на Неделях "Тавриды.АРТ"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концертная программа "Шукшин. Человек Земли", которая состоится 15 декабря в Доме молодежи в "Манеже", станет одним из значимых событий Недель "Тавриды.АРТ" в Москве. Концерт посвящен личности кинорежиссера и актера Василия Шукшина – в роли него выступит заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, а за музыкальное сопровождение ответит фолк-группа "После 11".

Идея постановки принадлежит дирижеру Антону Жукову, премьерный показ состоялся в 2018 году. Биография знаменитого деятеля искусства оживет прямо на сцене – Мерзликин мастерски перевоплощается в своего героя, и перед зрителями появляется настоящий Василий Шукшин.

Вместе с ним зрители перенесутся в деревенское детство кинорежиссера, времена службы во флоте, увидят его путь к себе настоящему и первые творческие успехи. Программа приоткрывает закулисье обучения во ВГИКе и участия Шукшина в кинолентах, снискавших успех не у одного поколения. В основу вошли тексты писем, отрывки из фильмов и произведений, а также музыкальные композиции в исполнении "После 11".

"На мой взгляд, Василий Шукшин является столпом русской культуры конца 20-го века, и в это понятие вмещается его многообразие как творческой фигуры. Он оставил значимый след в литературе: сумел в своих произведениях зафиксировать то время, в котором жил, показать людей, их труд и быт, размышления и философию, а также исторические события. Он был потрясающим актером, который создал образы, характеризующие русский народ. Благодаря творчеству Василия Шукшина – литературе, актерству, режиссуре – можно рассмотреть и изучить судьбу целого народа, – рассказывает Мерзликин. – В нашей концертной программе мы будем говорить об очень редких текстах, которые написал Василий Шукшин. Это тексты публицистические, раскрывающие Шукшина как гражданина и человека, рассуждающего о своей родине".

Детали доступны по ссылке.

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