Вышел трейлер нового боевика Гая Ричи "Проводник"

Фото: кадр из фильма "Переводчик", режиссер – Гай Ричи; производство – Fresco Film Services, STX Films, Toff Guy Films

Вышел трейлер нового фильма британского режиссера, сценариста и продюсера Гая Ричи под названием "Переводчик". Ролик опубликовали на YouTube-канале MGM.

В главных ролях выступили Джейк Джилленхол и Дар Салим. Помимо них, в фильме сыграли Джейсон Вонг, Александр Людвиг, Энтони Старр и Эмили Бичем.

По сюжету фильма сержант Джон Кинли заканчивает военную службу в Афганистане. На одно из его последних заданий с ним отправили переводчика по имени Ахмед. В ходе работы герои попадают под обстрел и единственные из группы остаются в живых. Переводчик героически спасает сержанта в непростых условиях.

После миссии Кинли возвращается домой и узнает, что проводник Ахмед, когда-то спасший ему жизнь, не получает право на убежище. Главный герой возвращается в Афганистан, чтобы спасти товарища.

Премьеру фильма назначили на 21 апреля 2023 года.

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Видео: YouTube/MGM

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