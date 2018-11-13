Суд 6 декабря рассмотрит иск об изъятии имущества у соучастника полковника Захарченко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Гагаринский суд Москвы в четверг, 6 декабря, начнет рассматривать иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества на 380 миллионов рублей у соучастника экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Дмитрия Сенина. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-секретарь суда Руслана Сахновская.

"Беседа по иску назначена на 6 декабря в 10:00", – сказала Сахновская.

Как рассказал ранее официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, взысканию подлежат 28 объектов недвижимости, а также пять автомобилей.

Сенина обвиняют в получении двух взяток: 800 тысяч долларов и три миллиона рублей. Также полковник ФСБ проходит по статье "Дезертирство".

Полковника Захарченко обвиняют в получении минимум четырех взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, а также воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Захарченко продлили арест до 8 декабря.