Суд 6 декабря рассмотрит иск об изъятии имущества у соучастника полковника Захарченко

13 ноября 2018, 15:10
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Гагаринский суд Москвы в четверг, 6 декабря, начнет рассматривать иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества на 380 миллионов рублей у соучастника экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Дмитрия Сенина. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-секретарь суда Руслана Сахновская.
"Беседа по иску назначена на 6 декабря в 10:00", – сказала Сахновская.
Как рассказал ранее официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, взысканию подлежат 28 объектов недвижимости, а также пять автомобилей.
Сенина обвиняют в получении двух взяток: 800 тысяч долларов и три миллиона рублей. Также полковник ФСБ проходит по статье "Дезертирство".
Полковника Захарченко обвиняют в получении минимум четырех взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, а также воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Захарченко продлили арест до 8 декабря.
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