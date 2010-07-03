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Москва 24

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Город

13:00

В 2020 году городской праздник выпускников впервые пройдет в "Лужниках"

город образование

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Власти Москвы утвердили дату проведения выпускных вечеров, посвященных окончанию учебного года 2019–2020. Так, праздничные мероприятия, включая городской праздник выпускников, пройдут 23–24 июня. Распоряжение принято на заседании президиума правительства столицы.

Городской праздник выпускников впервые пройдет на территории олимпийского комплекса "Лужники". Организаторами праздничных мероприятий для выпускников выступят городские департаменты образования и культуры.

Утвержден состав организационного комитета, который будет заниматься подготовкой и проведением праздника. В него вошли руководители городских органов исполнительной власти, а также главы столичных управлений МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Роспотребнадзора. Председателем назначена Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

В 2019 году в выпускных вечерах приняли участие 55,3 тысячи одиннадцатиклассников. Свыше 22 тысяч из них отметили выпускной в Парке Горького.

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