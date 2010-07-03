Фильмы с Татьяной Самойловой и Любовью Полищук бесплатно покажут в Москве

Фото: кадр из фильма "Анна Каренина"

Фильмы с участием советских актрис Татьяны Самойловой и Любови Полищук бесплатно покажут в мае в кинотеатрах сети "Москино", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ретроспективы приурочены к их юбилеям. 4 мая Татьяне Самойловой исполнилось бы 85 лет, а Любовь Полищук 21 мая могла бы отпраздновать 70-летие.

Показы пройдут в кинотеатрах "Факел", "Салют", "Тула", "Вымпел", "Сатурн", "Спутник" и "Молодежный". Вход свободный, без предварительной регистрации. Подробное расписание доступно на сайте "Москино".

4 мая в 17:00 в "Факеле" покажут киноленту "Неотправленное письмо" (1959) режиссера Михаила Калатозова. На следующий день в 13:00 в кинотеатре "Салют" можно будет посмотреть "Анну Каренину" (1967) режиссера Александра Зархи.

21 мая в 14:00 состоится киносеанс фильма "Выигрыш одинокого коммерсанта" (1984) Себастьяна Аларкона. В 17:00 в "Факеле" пройдет показ киноленты "Посвященный" (1989) Олега Тепцова. 22-го в "Вымпеле" в 12:00 запланировано "Происшествия в Утиноозерске" (1988) режиссера Семена Морозова.

В "Сатурне" в 14:00 можно будет увидеть кинокартину "Презумпция невиновности" (1988) Евгения Татарского. В 15:00 в "Спутнике" покажут "Змеелова" (1985) Вадима Дербенева.

В мае один из режиссеров сериала "Игра престолов" Алик Сахаров прочитает в Москве лекцию о кино. Он выступит на фестивале Telling Stories, который пройдет 17-го и 18-го числа в Цифровом деловом пространстве.

Гостям фестиваля пообещали насыщенную программу, в которой будут участвовать семь зарубежных спикеров. Для посетителей также подготовили мастер-классы, кинопоказы, лекции и 19 дискуссий. По словам организаторов, партнер направления – "Москино" – подготовил выступления профессионалов киноиндустрии и показ фильмов о моде и дизайне, включая картины "Кусама: Бесконечные миры", "МакКуин", "100 лет дизайна".

Основными направлениями фестиваля будут кино, медиа, коммуникации, дизайн и искусство. В качестве хедлайнера направления "Кино" пригласили Алика Сахарова. Он работал не только над "Игрой престолов", но и над сериалами "Клан Сопрано" и "Карточный домик".