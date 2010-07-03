Международный день Оперы прошел в московском метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирно известные музыкальные произведения прозвучали Международный день Оперы, 25 октября, под сводами одной из самых современных станций "Деловой Центр".
"Это уже третий концерт в рамках проекта "Опера в метро" и, традиционно, к участию в нем приглашаются звезды мирового масштаба. Подземный зал станции "Деловой центр" на час превратился в оперный. Особое глубинное звучание оперы, благодаря акустике станции, и творческая атмосфера позволяют зрителю полностью погрузиться в музыкальные произведения", – сообщил заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.
В вестибюле станции московского метро прозвучала "Оратория-месса", которая была написана по заказу силезских шахтеров, строителей и сотрудников Варшавского метрополитена. Произведение, написанное на канонический латинский текст, совершает со слушателем путешествие через разные стили и эпохи от классической музыки к кино-музыке наших дней.
Второе произведение – кантата "Признание в любви", она исполняется на двадцати пяти языках мира. Кульминацией композиции становится финальный раздел кантаты, исполненный на универсальном, понятном всем, всемирном языке – языке музыки. Оба произведения были современным польским композитором Анджеем Марко.
Эти сочинения исполнили оперные звезды мирового масштаба со сводным хором Объединенного хорового движения CHORUS INSIDE. Соавтор проекта "Опера в метро" Борис Тараканов стал музыкальным руководителем и главным хормейстером концерта. Мероприятие прошло поддержке банка ВТБ.
Закулисье оперы "Октавия. Трепанация" в Электротеатре "Станиславский"
"Московский метрополитен является одним из ключевых партнеров банка. Наше сотрудничество позволило реализовать многие инициативы, например, обеспечение бесконтактной оплаты проезда. В том числе благодаря этому метро сегодня - один из наиболее удобных видов столичного транспорта", – отметил Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.
Маркарянц добавил, что банк был рад поддержать проект "Опера в метро", так как это интересная и нестандартная задумка, которая переносит оперные арии в новое, непривычное пространство.
Все желающие могли в прямом эфире наблюдать за этим концертом на сайте Моквы 24 и Общероссийской медиатеки "Нотный архив Бориса Тараканова".
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