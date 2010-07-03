Строительство московского участка ЦКАД завершится в 2021 году

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Строительство участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), проходящего в границах ТиНАО, планируется завершить в 2021 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, запуск этой трассы значительно разгрузит дороги новых округов и крупных городских автомагистралей. Протяженность участка в ТиНАО составит 21 километр.

В рамках строительных работ планируется создать три крупные транспортные развязки. Они свяжут ЦКАД с Киевским, Калужским и Варшавским шоссе. Предполагается, что эти развязки будут запущены вместе с участком.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, протяженность трассы – 530 километров. Трассу планируют открыть не позднее начала 2022 года.

Ранее глава госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах сообщил, что третий участок ЦКАД введут в эксплуатацию первым в 2020 году. Тестовый период будет относительно коротким, а сами участки к этому времени будут готовы к эксплуатации на платной основе. Он также рассказал, что на ЦКАД будет действовать система свободного потока движения без шлагбаумов.

