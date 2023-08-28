Москвичам предложили попробовать уникальные блюда на фестивале "Цветочный джем"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В рамках фестиваля "Цветочный джем" москвичи и гости столицы смогут попробовать множество уникальных блюд, например окрошку с фруктами или персики на гриле. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Вегатарианский бао-бургер, бутерброды на пышной булке с лососем, курицей, говядиной и свининой, а также лимонады на любой вкус – в самом сердце столицы посетителям "Цветочного джема" предлагают отведать изысканные блюда", – заявили организаторы.

Отмечается, что указанные блюда посетители могут опробовать в торговых шале, они находятся рядом с садом "Цветущий променад", в переходе между площадью Революции и Манежной площадью.

Гости фестиваля в том числе могут отведать цыпленка табака, грузинский чикмирули, скумбрию в лаваше на гриле и московский шашлык.

"Для самых искушенных ценителей повара представили окрошку по-московски с фруктами. Есть еще эксклюзивный стейк стриплоин и персики с соленой карамелью на гриле", – добавили в оргкомитете.

Для горожан также будут представлены пончики, кренделя, пирожки и мороженное ручной работы, большой выбор напитков, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля "Цветочный джем" Манежная площадь была украшена 40 сортами роз, всего в этом году в городе были обустроены 12 цветочных садов.

На переходе с площади Революции на Манежную площадь был установлен променад с торговыми шале, где жители города могут прогуляться среди цветов и деревьев. В этом месте также высадили астры, гортензии, шалфей, дельфиниумы и бересклеты.

Фестиваль "Цветочный джем" проходит в Москве с 20 июля по 10 сентября.



"Мой район. Навигатор": фестиваль "Цветочный джем" проходит в Москве