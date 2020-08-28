20% заявок на стажировки комплекса соцразвития приходится на будущих медиков – Ракова

09:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Среди заявок на стажировки "Москва – добрый город" комплекса социального развития Москвы 20% приходится на выпускников медицинских вузов и колледжей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, прошедших отбор пригласят на стажировку во взрослые, детские и стоматологические поликлиники города.
"Эти цифры демонстрируют, как вырос престиж медицинских профессий и интерес молодежи к ним. Для подрастающего поколения московские медики заслуженно стали героями нашего времени. Начинающих специалистов ждут во взрослых и детских поликлиниках города. В программе стажировок задействовано более 70 медучреждений", – пояснила заммэра.
Она отметила, что амбулаторно-поликлиническое звено – это важнейший элемент системы московского здравоохранения. Каждый год москвичи совершают более 100 миллионов визитов в московские поликлиники.
Более того, медицинский персонал городских поликлиник внес неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в столице. За время пандемии более 750 ординаторов вышли на работу в поликлиники и получили уникальный опыт.
В 2020 году более 30 тысяч заявлений подали абитуриенты московских колледжей. Это в два раза больше, чем годом ранее. Как отметила Ракова, эти факты наглядно показывают, как вырос интерес к профессии врача за период пандемии.
Всего в программе стажировок комплекса соцразвития Москвы смогут принять участие 500 человек, при этом каждый третий из них будет проходить практику в городских медицинских организациях.
Стажировка в рамках программы "Москва – добрый город" длится три месяца, при этом ее участники получают ежемесячную заработную плату в размере 20 тысяч рублей.
Принять участие в программе стажировок могут нетрудоустроенные выпускники колледжей и вузов, окончившие образовательное учреждение в 2019–2020 годах. Им нужно иметь постоянную регистрацию в Москве, а возраст не должен превышать 30 лет.
До 10 сентября они должны оставить заявку на портале dobrayamoskva.ru и пройти необходимые процедуры отбора. Всего в программе задействовано 11 ключевых направлений.
Ранее говорилось, что количество абитуриентов столичных медколледжей выросло в два раза. Зачисление на некоторые специальности требует вступительных испытаний.
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