В Москве отреставрируют Кремлевскую больницу

Здание Кремлевской больницы в Романовом переулке отреставрируют. Разрешение на работы выдало Мосгорнаследие, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В основе здания, выполненного в стиле позднего конструктивизма, находится доходный дом Шереметевых конца XIX века. В 20–30-е годы ХХ века его частично перепланировали и надстроили для размещения медицинского учреждения.
Зданию, которое является объектом культурного наследия регионального значения, вернут исторический облик 1930–1950-х годов. Работы коснутся как фасадов, так и интерьеров памятника.
На первом этапе реставрации в здании демонтируют лифтовую шахту и аварийные перекрытия, очистят стены от краски и возвратят им первоначальный вид. Двери и окна отреставрируют согласно первоначальным чертежам. Будет воссоздано ленточное остекление на главном фасаде, на четвертом и пятом этажах.
Внутри здания демонтируют перегородки и воссоздадут планировку коридоров и холлов, которая была здесь в 1930 году. Парадные помещения входной группы первого этажа обновят, восстановят историческую отделку пола и расписные плафоны.
Также будет демонтирована облицовка главной лестницы. Ее ограждения из искусственного мрамора отреставрируют. Все конструкции здания дополнительно укрепят.
На втором этапе реставрации Кремлевскую больницу превратят в многофункциональный консультативно-диагностический медцентр. Все медико-технологические процессы модернизируют.
Ранее глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что к 2020 году отреставрируют все восемь корпусов Яузской больницы.
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