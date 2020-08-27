Большую Бронную улицу перекрыли из-за замены асфальта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На участке Большой Бронной улицы перекрыли движение с 27 августа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для водителей недоступен участок от Тверской улицы до Малой Бронной улицы. Ограничения будут действовать с 27 по 30 августа с 08:00 до 21:00. За это время специалисты заменят асфальтобетонное покрытие дороги.



Фото: ЦОДД

Ранее в районе Шереметьево на улице Авиационной скорректировали схему движения в связи с реконструкцией дороги в районе терминалов B и С.

На время изменений проезд будет открыт только по двум полосам. На других участках дороги планируется заменить дорожное покрытие и обновить инженерные коммуникации. Работы по реконструкции планируют завершить до конца 2020 года.

До 25 июня 2022 года в столице также недоступен для проезда участок Дружинниковской улицы в связи с реконструкцией Дома Правительства РФ. Речь идет об участке улицы от переулка Капранова до Проектируемого проезда № 1072.

С 12 августа ограничили движение и на четырех участках Третьего транспортного кольца в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения действуют до 19 ноября 2020 года.

