Большую Бронную улицу перекрыли из-за замены асфальта

10:23
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На участке Большой Бронной улицы перекрыли движение с 27 августа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Для водителей недоступен участок от Тверской улицы до Малой Бронной улицы. Ограничения будут действовать с 27 по 30 августа с 08:00 до 21:00. За это время специалисты заменят асфальтобетонное покрытие дороги.
Ранее в районе Шереметьево на улице Авиационной скорректировали схему движения в связи с реконструкцией дороги в районе терминалов B и С.
На время изменений проезд будет открыт только по двум полосам. На других участках дороги планируется заменить дорожное покрытие и обновить инженерные коммуникации. Работы по реконструкции планируют завершить до конца 2020 года.
До 25 июня 2022 года в столице также недоступен для проезда участок Дружинниковской улицы в связи с реконструкцией Дома Правительства РФ. Речь идет об участке улицы от переулка Капранова до Проектируемого проезда № 1072.
С 12 августа ограничили движение и на четырех участках Третьего транспортного кольца в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения действуют до 19 ноября 2020 года.
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