Южный дублер Кутузовского проспекта завершат в 2020 году

В середине 2020 года рабочие завершат строительство Южного дублера Кутузовского проспекта. Такими планами поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".
По его словам, участок от Аминьевской до Минской улицы могут запустить уже в этом году. А к середине следующего будет готов участок от Минской до ТТК.
Дублер растянется на 11,5 километра. Запланировано строительство восьми путепроводов, в том числе через пути Киевского направления железной дороги. Помимо этого, появятся две разворотные эстакады и четыре моста через Сетунь.
Ранее сообщалось, что к 2023 году в городе построят еще 600 километров дорог. К этому времени в Москве сделают более 150 тоннелей, мостов и эстакад, а также 61 пешеходный переход.
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