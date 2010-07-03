Южный дублер Кутузовского проспекта завершат в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В середине 2020 года рабочие завершат строительство Южного дублера Кутузовского проспекта. Такими планами поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

По его словам, участок от Аминьевской до Минской улицы могут запустить уже в этом году. А к середине следующего будет готов участок от Минской до ТТК.

Дублер растянется на 11,5 километра. Запланировано строительство восьми путепроводов, в том числе через пути Киевского направления железной дороги. Помимо этого, появятся две разворотные эстакады и четыре моста через Сетунь.

Ранее сообщалось, что к 2023 году в городе построят еще 600 километров дорог. К этому времени в Москве сделают более 150 тоннелей, мостов и эстакад, а также 61 пешеходный переход.