В новогодние праздники 77 столичных музеев будут работать бесплатно

25 декабря, 13:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В новогодние праздники 77 музеев Москвы будут работать бесплатно. Посетить актуальные столичные выставки без покупки билета можно будет со 2 по 7 января.
"Новогодние каникулы – отличный шанс успеть посетить не только нашумевшие проекты 2017 года, но и новые, премьерные тематические выставки Москвы. К тому же многие площадки подготовили особые праздничные программы для посетителей", – рассказали в пресс-службе Департамента культуры, передает портал мэра и правительства Москвы.
Так, в праздничные каникулы москвичи смогут попасть на выставку в Новом Манеже "Необъятный Рязанов", посвященную 90-летию режиссера. А в Музее М.И. Цветаевой будет идти выставка "Где мой дом?", приуроченная к 125-летию поэтессы.
Среди тематических выставок будет открыта для посетителей выставка "Зимний калейдоскоп" в Доме Высоцкого на Таганке, а в Мемориальном музее космонавтики горожане смогут увидеть уникальные сувениры, статуэтки, бюсты, вазы и сервизы из фарфора, связанные с космической тематикой. В музее "Садовое кольцо" будет работать экспозиция "Москва рождественская".
Отмечается, что некоторые площадки можно посетить только по предварительной записи. Так, 6 января в Музее А.Н. Скрябина состоится традиционный гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурсного прослушивания на стипендию имени А.Н. Скрябина, посвященный годовщине со дня рождения композитора. Зарегистрироваться на него можно на сайте музея. Также придется зарегистрироваться на выставку "Дочка", которая будет работать в мемориальной квартире семьи Маяковских на Красной Пресне.
Полный список музеев, работающих бесплатно на новогодних каникулах, можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.
Ранее сообщалось, что с 22 декабря по 14 января на 83 площадках города пройдет ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом году он посвящен богатым театральным традициям Москвы – любимым театрам, спектаклям, актерам и режиссерам.
Столицу в рамках фестиваля украсили две тысячи километров гирлянд, 1,8 тысячи зданий и сооружений, включая мосты, эстакады и памятники, освещены архитектурно-художественной подсветкой. Кроме того, в городе нарядили огромное количество елок.
Только на Манежной площади в сказочном лесу гостей фестиваля будут радовать 350 елей, а на Кузнецком мосту известные зарубежные и российские модельеры представили семь дизайнерских елок.
Для гостей фестиваля подготовили насыщенную развлекательную программу. На центральных площадках организуют более четырех тысяч мастер-классов, 1,3 тысячи интерактивных программ, 450 кулинарных мастер-классов с приготовлением рождественских блюд разных стран.
Рождественская торговля будет проходить в 320 украшенных шале, а лучшую новогоднюю продукцию представят участники из 42 регионов России и 16 стран мира. Рождественские угощения приготовят 100 ресторанов Москвы. На центральных площадках организуют более четырех тысяч мастер-классов, различные интерактивные программы.
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