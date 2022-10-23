На станции "Каширская" открылась выставка о работе медсестер онкоцентра имени Блохина

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На станции столичного метрополитена "Каширская" открылась выставка о работе медсестер Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что благодаря организации выставок в вестибюлях столичного метрополитена, увеличивается охват аудитории. Подобные проекты реализуются в Москве по поручению Сергея Собянина.

"С 22 октября на станции "Каширская" открылась выставка, посвященная медсестрам НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина – это возможность рассказать о центре в лицах, познакомить пассажиров с героями нашего времени – медицинскими работниками", – говорится в сообщении.

Выставка продлится до 29 октября. Экспозиция посвящена историям медицинских сестер центра, который является одним из старейших в России.

Москвичи также могут ознакомиться с экспозицией о подопечных благотворительных организаций на Цветном бульваре. За основу выставки взяли истории людей, жизнь которых изменилась благодаря помощи москвичей. Она продлится до 31 октября 2022 года.

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