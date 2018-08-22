Право на открытие мини-магазинов в Москве разыграют на аукционах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Право на открытие мини-магазинов в столичных спальных районах выставлено на торги. Аукционы на получение права пройдут 12 сентября, передает пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы.

"Право торговли в 11 нестационарных торговых объектах получат победители электронных аукционов", – рассказали в ведомстве.

Продуктовые павильоны откроют в Ясеневе, Кузьминках, Останкине, Чертанове Центральном, Чертанове Северном, Люблине, Медведкове, Печатниках и в районе метро "Речной вокзал".

Площадь каждой торговой точки равна 56,5 квадратного метра. Объект включает в себя торговый зал с прилавками и рабочей зоной для персонала, складское помещение и санузел.

Начальная стоимость лотов варьируется от 67,8 тысячи в Медведкове и до 285,5 тысячи рублей в Ясеневе. Договоры заключат сроком на пять лет.

Торги проводит департамент города Москвы по конкурентной политике.

По словам руководителя департамента Геннадия Дегтева, в начале августа право торговли в нестационарных мини-магазинах получили первые пять предпринимателей.

Ранее сообщалось, что 12 августа также состоятся торги на право торговли в пяти павильонах, стилизованных под сказочные теремки, в музее-заповеднике "Коломенское". Победитель аукциона сможет открыть на приобретенной площади кафе.