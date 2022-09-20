Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 22 по 24 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В период с 22 по 24 сентября в Москве состоится акция "День без турникетов", к которой присоединятся более 130 площадок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
"С начала года в акции поучаствовали около 25 тысяч человек. В этот раз посетителей примут 137 площадок, 47 из них – впервые", – сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она уточнила, что в рамках акции гости узнают подробности процесса создания мультфильмов, познакомятся с современными перспективными профессиями, а также смогут посетить тематические мастер-классы.
"Среди новых участников – одна из ведущих российских компаний в сфере онлайн-образования и студия веб- и мобильной разработки. Также к акции присоединилась сеть цехов и заводов по промышленному восстановлению деталей и агрегатов. Гостей пригласят в лабораторию, куда в обычные дни доступ посторонним закрыт. Они увидят, как производятся станки для ремонта комплектующих", – сообщили в пресс-службе.
Москвичи смогут посетить "Союзмультфильм", Часовой завод, Карамельную мануфактуру и еще более 20 музеев. Для любителей спортивной сферы проведут мастер-класс по обучению трюкам на самокате и скейтборде. Также все желающие смогут посетить училище олимпийского резерва № 1.
Для посещения мероприятий в рамках акции "День без турникетов" необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте проекта.
В субботу, 1 октября, в Москве состоится фестиваль поп-культуры, комиксов, игр и косплея Bubble Comics Con. Фестиваль организуют в Music Media Dome.
Посетители мероприятия смогут увидеть стенды с коллекционным мерчем и новинками от издательств, узнать о предстоящих встречах, а также посмотреть на косплей. Кроме того, фестиваль посетят приглашенные гости и звезды.
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