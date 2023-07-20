Радиостанция Capital FM пригласила москвичей на летнюю вечеринку в "Депо.Москва"

Фото: пресс-служба "Депо Лесная"

Радиостанция Capital FM пригласила москвичей на вечеринку в "Депо.Москва", которая пройдет вечером 21 июля.

Летняя вечеринка пройдет в 20:00 в "Депо.Москва" по адресу Лесная улица, дом 20А. Вход свободный. Музыкальную программу на вечер проведет диджей Александр Нуждин.

В 2022 году в фудмолле "Депо" прошла серия открытых вечеринок с участием известных исполнителей и диджеев. Выступили такие артисты, как DJ Basky&Мося, Джарахов, Егор Шип, Swanky Tunes, Niletto.



По словам организаторов, цель выступлений заключалась в создании фестивально-концертного настроения и подготовке всех к одному из главных событий лета – VK Fest.