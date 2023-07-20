Современный спортивный объект появится на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Физкультурно-оздоровительный комплекс предлагается возвести в столичном районе Вешняки на востоке столицы. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Участок в 0,5 гектара расположен по адресу улица Молдагуловой, владение 5.

До этого Сергей Собянин утверждал проект для комплекса о внесении изменений в правила землепользования и застройки, напомнила она.

"Комплекс будет размещен в глубине жилой застройки и станет центральной частью спортивной инфраструктуры района. Кроме того, подобные объекты стимулируют развитие физической культуры у жителей разных возрастов", – сказала Княжевская.

Отмечается, что высота здания не будет превышать 25 метров. Предполагается, что оно будет состоять из четырех этажей.

По словам председателя ведомства, инвестору, которого в скором времени определят в ходе торгов, необходимо создать дополнительный автомобильный проезд и благоустроить прилегающую к комплексу территорию.

Ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказывала, что на юго-западе Москвы, в районе Южное Бутово, будет построен культурно-спортивный центр.

По ее словам, здание будет построено на участке площадью около 0,36 гектара, суммарная поэтажная площадь объекта составит порядка 4,7 тысячи квадратных метров. После открытия культурно-спортивного центра жители смогут получать соответствующие товары и услуги в шаговой доступности, отметила она.



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