Москва онлайн покажет работу пункта утилизации новогодних елок

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

23 января зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят, как осуществляется утилизация новогодних хвойных деревьев в пунктах приема и переработки ГПБУ "Мосприрода" в рамках акции "Елочный круговорот".



Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова расскажет о переработке деревьев в щепу и ее дальнейшем использовании.



Экологическая акция "Елочный круговорот" проводится с 2016 года. В этом году пункты приема новогодних елок открылись во всех административных округах Москвы, а также на природных территориях и около экоцентров Мосприроды. Всего в столице 600 пунктов. В этом году москвичи уже сдали на переработку более 14 тысяч хвойных деревьев.

Смотрите прямую трансляцию 23 января в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!