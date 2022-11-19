Новую систему дымоудаления смонтировали на станции БКЛ "Варшавская" – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru

На станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена "Варшавская" смонтировали новую систему дымоудаления. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"На платформе установлены специальные колонны с вентиляторами, которые в случае экстренной ситуации будут вытягивать дым со станции через подплатформенные каналы", – сообщил Бочкарев.

Кроме того, на "Варшавской" завершили работы по созданию подстанции, способной обеспечить электроэнергией весь станционный комплекс.

Также на "Варшавской" устанавливают противопожарные системы, сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. Специалисты, в том числе ведут монтаж датчиков задымления.

В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что реконструкция станции "Варшавская" Каховской линии метро ведется с целью ее интеграции в состав БКЛ.

Ранее на станции "Варшавская" завершился монтаж исторических панно. В ходе монтажа панно были разобраны на мелки части. После этого панно были собраны заново.

По словам заммэра, пано несут не только декоративную функцию. Объекты также являются смотровыми дверями для возможной замены кабельно-проводниковой продукции.



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