Slava Marlow и МакSим выступят на фестивале «PRO лето» 19 августа в «Лужниках»

Фото: Артем Геодакян/Артем Геодакян

В выходные на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" пройдет музыкальный фестиваль "PRO лето", в рамках которого выступят популярные российские артисты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Хэдлайнерами первого дня музыкального фестиваля станут Slava Marlow и певица МакSим.

Помимо этого, в списке артистов заявлены Хабиб, Асия, Катя Голышева, Артем Кид, Женя Лизогуб, Соня Sleepy, Germanglas, Goro, Bagardi, Фейгин, Vavan, Loc Dog, Akmal’ и другие знаменитые отечественные артисты, популярные в молодежных кругах. Завершит праздничный концерт группа "Мураками".

Музыкальное представление стартует 17:00 на сцене у Малой спортивной арены. А в 22:00 начнется ночная дискотека, где выступят "Иванушки International", Певица Нюша, Никита Забелин, Арина Мур и Magnit. Фестиваль продолжится в воскресенье, 20 августа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии четвертой площадки Московского урбанистического форума "Станция Манеж". Она посвящена настоящему и будущему московской транспортной системы. Каждая зона выставки является мультимедийной и интерактивной.