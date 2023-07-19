Парки и зоопарк Москвы временно закрыли из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные парки культуры и отдыха, а также зоопарк были закрыты из-за неблагоприятных погодных условий в городе.

Представители зоосада отметили, что закрытие носит временный характер, они также принесли свои извинения всем посетителям и предупредили, что все жители столицы и ее гости могут получать актуальную информацию о режиме работы в социальных сетях.

"Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы, надеемся на скорую встречу", – написал в своем телеграм-канале Мосгорпарк.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявлял, что в ночь на 19 июля в Москве выпало 38 миллиметров осадков, что составляет 45% месячной нормы. По его словам, норма осадков для второго месяца лета составляет 84 миллиметра.

В Подмосковье осадков больше всего выпало в Клину – 90 миллиметров за последние 24 часа. Синоптик уточнил, что 47 миллиметров выпало за вчерашний день и 43 миллиметра – за прошедшую ночь.

Также из-за неблагоприятных погодных условий в трех московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов. Во Внуково задержали семь рейсов, а девять отменили. В Домодедово задержано 11 рейсов, два отменено. В Шереметьево два рейса задержали и два отменили.



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