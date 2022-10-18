На московских деревьях начали устанавливать предсказывающие их падение датчики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные деревья начали оснащать датчиками, благодаря которым специалисты смогут предсказать их падение. Подобными устройствами на данный момент оборудовали порядка 20 растений. Информацией об этом поделился руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.

По его словам, из-за аномальных погодных условий деревья падают и наносят ущерб автомобилям, рекламным щитам и гастрономическим заведениям. Такие устройства, поделился он, помогут усилить контроль над растениями.

Кульбачевский подчеркнул, что в будущем подобные датчики можно будет применять для контроля состояния деревьев в центральной части Москвы, а также на территориях жилых домов.

"Датчики передают информацию о наличии вредителей, сокодвижении внутри дерева, что позволяет автоматической системе сделать вывод о состоянии дерева", – отметил руководитель департамента в беседе с Агентством "Москва".

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что в рамках проекта "Наше дерево" этой осенью было высажено более 6,6 тысячи деревьев. Он объяснил, что в 2022 году высадка зеленых насаждений началась в сентябре и завершилась в середине октября.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!