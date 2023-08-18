На площадке МУФ в "Лужниках" расскажут о проекте "Добровольный квалификационный экзамен"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В шатре "Траектория роста" на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" расскажут о проекте "Добровольный квалификационный экзамен" и позволят пройти его первый этап, сообщается на сайте МУФ.

Пройдя онлайн-тест по выбранной специальности, участники переходят на следующий этап, где их ждет решение практических кейсов компаний – партнеров проекта. Самых лучших по итогам обоих этапов пригласят на работу или оплачиваемую стажировку.

Чтобы пройти онлайн-тестирования в шатре "Траектория роста", предварительная запись не нужна. Достаточно обратиться к представителям проекта на ресепшене в часы работы шатра: с 12:00 до 21:00 – в будни и с 11:00 до 21:00 – в выходные. Тестирование займет около получаса.

Также для посетителей площадки подготовили обширную программу по развитию карьерных навыков.

Проект "Добровольный квалификационный экзамен" реализуется в столице с 2017 года. За годы его проведения проверить свои знания смогли более 85 тысяч молодых людей, а с испытаниями успешно справились 32 тысячи человек.

Проект позволяет москвичам пройти независимую оценку знаний и умений. Вопросы онлайн-тестирования составляли действующие эксперты компаний. Участникам требуется ответить на них на первом этапе и после успешного завершения теста перейти к кейс-чемпионату с представителями предприятий.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что в "Зарядье" пройдет лекторий "Экономика Москвы", состоящий из циклов лекций об экономике, предпринимательстве и личных финансах.

Посетители МУФ, которые захотят послушать лекции, могут попробовать побеседовать с представленными спикерами, задать ряд вопросов или просто послушать их и вдохновиться. Лекции пройдут 23 и 28 августа, а также 6 сентября, необходима предварительная регистрация.



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