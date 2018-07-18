Особняк Московской межевой канцелярии отреставрируют до 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный дом городской дворянской усадьбы, в котором в 1802–1917 годах находилась Московская межевая канцелярия, отреставрируют. Реставрационные работы планируют выполнить до 2023 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для реставрации трехэтажного особняка нашли инвестора и арендатора по программе "1 рубль за 1 квадратный метр".

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что в ведомство поступил проект реставрации здания, сейчас его согласовывают.

Особняк расположен в Хохловском переулке.

В столице до конца года планируют отреставрировать 200 объектов культурного наследия. К концу 2018 года закончат реставрировать особняк Кекушевой, особняк Морозова и другие здания.