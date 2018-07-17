В Москве насчитывается около 500 парков – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сегодняшний день в Москве насчитывается около 500 парков. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме – 2018.

"Сегодня количество парков со 130 доведено до 500. Только в этом году более 80 парков будут приведены в порядок", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Бирюков также отметил, что в ходе работ по благоустройству парков особое внимание уделяется вопросу сохранения исторического облика и архитектуры.

Ранее на пленарном заседании "Современный мегаполис. Новое пространство для жизни" на Московском урбанистическом форуме – 2018 Сергей Собянин рассказал, что затраты на проекты по благоустройству пространства Москвы окупаются за полтора-два года.

Мэр заявил, что благоустройство столицы – "самый окупаемый проект из всех инвестиционных проектов, которые реализуются в Москве".

Московский урбанистический форум проходит в парке "Зарядье" и продлится до 22 июля. Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий.