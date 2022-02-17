На фасаде Останкинской башни покажут поздравления ко Дню защитника Отечества

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Поздравления ко Дню защитника Отечества появятся на медиафасаде Останкинской башни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РТРС.
"Телебашни РТРС поздравляют с Днем защитника Отечества. Весь день 23 февраля Останкинская телебашня будет транслировать поздравления защитникам Отечества. Ровно в 00:00 мск 23 февраля на медиафасадах Останкинской телебашни появится поздравительный видеоролик – надпись "С 23 февраля" и герб России", – рассказали в пресс-службе.
С 08:00 по московскому времени до 00:00 на медиафасаде Останкинской башни будет показываться видеопоздравление Смоленскому метромосту: "Метромост, ты мой герой!". В ответ на фасаде моста появится надпись: "Любой подвиг ради тебя, Останкинская башня!". Также с 17:00 по московскому времени до полуночи Останкинскую телебашню украсит праздничная подсветка.
Поздравят с Днем защитника Отечества россиян и телебашни РТРС в других городах. Так, на телебашне Ростова-на-Дону появится триколор, танк, звезды и георгиевская лента, а также подсветка слов поздравлений и салют, а телебашня в Казани окрасится в камуфляжные цвета. В Великом Новгороде надпись на башне "С 23 февраля" появится на фоне мигающих гирлянд в цветах флага РФ.
В Перми создали необычный сценарий "Февромарт": на башне появится "танцующий" эффект, калейдоскоп цветных колец и мерцающие гирлянды. Также зажжется подсветка и в ряде других регионов – Твери, Туле, Екатеринбурге, Белгороде, Саратове и Пензе.
Ранее Останкинская телебашня и Смоленский метромост поздравили москвичей с Днем святого Валентина. С самого утра сооружения "обмениваются валентинками", вдохновляя людей на романтику.
Кроме того, ранее на Останкинской телебашне начали транслировать количество медалей сборной ОКР. Информация обновляется каждый вечер в 18:00. Помимо счетчика, там показывают видеооткрытку в поддержку спортсменов Олимпийского комитета РФ. Она останется там до конца Игр.
В Москве прошла репетиция салюта перед Днем защитника Отечества
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