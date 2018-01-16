Парк площадью около 100 га по проекту голландских архитекторов построят в ТиНАО

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Парк площадью около 100 гектаров появится в ТиНАО к 2023 году, заявил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

На строительство парка проводили международный конкурс, сообщает Агентство "Москва". В декабре 2017 года стало известно, что победило в нем бюро из Нидерландов MLA+. В 2018 году парк начнут проектировать, а затем поэтапно реализовывать, рассказал Жидкин. Территория будет постепенно наращиваться и войдет в один общий парк. Жилые комплексы будут строить до пяти лет, и работы над парком завершат к моменту окончания этих проектов, заключил он.

Стартовал конкурс в сентябре 2017 года при поддержке Москомархитектуры. В зону создаваемых общественных пространств войдет часть территории жилых комплексов ГК "А101" "Скандинавия" и "Белые ночи" и участки городской территории.

Ранее стало известно, что в апреле–июне парк в 10 гектаров откроется на территории жилого комплекса "Зиларт". Проект парка разработал ландшафтный дизайнер, глава нью-йоркского бюро !melk Джерри Ван Эйк и архитектурное бюро "Меганом".