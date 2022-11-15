В Московском зоопарке 16 ноября закроют павильон "Птицы и бабочки тропиков"

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Павильон "Птицы и бабочки тропиков" в Московском зоопарке не сможет принять посетителей 16 ноября. Информацией об этом поделились в телеграм-канале учреждения.

Там уточнили, что павильон закроют по техническим причинам. Сотрудники зоопарка принесли свои извинения, отметив, что остальные павильоны учреждения будут продолжать работать.

Ранее сообщалось, что тюлененка по кличке Таня Светлая, которого весной спасли в Приморье после полученной в природе травмы, доставили в Московский зоопарк. Отмечалось, что для ластоногих в учреждении созданы все безопасные условия.

Кроме того, поступала информация, что весной следующего года в Московский зоопарк доставят несколько снежных барсов. Под проживание животных переоборудуют один из вольеров на старой территории питомника.

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