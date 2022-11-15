Новому ледовому дворцу в "Лужниках" присвоили адрес

Фото: портал мэра и правительства Москвы/"Проектное решение"

Столичный департамент городского имущества присвоил адрес новому ледовому дворцу "Кристалл" на территории олимпийского комплекса "Лужники": город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, улица Лужники, дом 24, строение 14. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам гендиректора МосгорБТИ Александра Кинева, вместе с адресацией специалисты подготовили технический план и технический паспорт объекта.

Как отмечается, на территории "Лужников" находятся более 80 разных сооружений. Чтобы отвечать современным тенденциям, часть объектов комплекса модернизируют и перестраивают.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что более 1,2 тысяч деревьев и 27 тысяч кустарников высадят на благоустроенных улицах Москвы поздней осенью и в начале зимы. По его словам, деревья и кустарники высадят в районах Тверской, Арбат и Хамовники, возле Павелецкого вокзала, а также на улицах Конюшковская и Лужники. Также озеленят территорию на Кутузовском проспекте и возле стадиона "Авангард".

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