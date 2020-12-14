Более 130 млн раз москвичи подключились к городской сети Wi-Fi в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи и гости столицы подключились к городской сети Wi-Fi в 2020 году свыше 130 миллионов раз, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Количество подключений к городской сети Wi-Fi в этом году превышает показатели 2019 года почти на восемь миллионов. Во многом это связано с расширением Wi-Fi пространства в городе и появлением новых хот-спотов – только за год на общественных пространствах города появилось более одной тысячи точек Wi-Fi", – рассказал руководитель продукта "Общегородской Wi-Fi" в департаменте информационных технологий города Александр Харитонов.

Чаще всего бесплатным городским интернетом пользовались на Манежной, Пушкинской, Арбатской, Хитровской площадях, а также площади Тверская Застава, улицах Воздвиженке, Маросейке, Охотный Ряд и в других местах в центре Москвы.

В текущем году в городе запустили более тысячи новых точек доступа к интернету. Их большую часть разместили внутри Садового кольца и Третьего транспорта кольца, а также на обновленном Северном речном вокзале, в домах культуры и трех зданиях общежитий Российской медицинской академии.

Для подключения к интернету нужно выбрать в списке сетей Moscow_WiFi_Free, после чего необходимо пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или номера телефона.

Решение о создании сети Wi-Fi на центральных улицах приняли в 2016 году. Работы начались с Тверской улицы, Тверского и Цветного бульваров. К сентябрю того же года специалисты установили 200 точек доступа и еще 910 – к концу года.

С момента запуска городского интернета им воспользовались более 250 миллионов раз. Более 3,5 тысячи точек подключения находятся внутри Садового кольца и в пределах Третьего транспортного кольца. Также Wi-Fi действует в 162 корпусах общежитий 32 вузов, там установлено более 11,6 тысячи точек подключения. В учреждениях культуры работают почти 3,9 тысячи точек доступа.

