Более 130 млн раз москвичи подключились к городской сети Wi-Fi в 2020 году

08:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичи и гости столицы подключились к городской сети Wi-Fi в 2020 году свыше 130 миллионов раз, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Количество подключений к городской сети Wi-Fi в этом году превышает показатели 2019 года почти на восемь миллионов. Во многом это связано с расширением Wi-Fi пространства в городе и появлением новых хот-спотов – только за год на общественных пространствах города появилось более одной тысячи точек Wi-Fi", – рассказал руководитель продукта "Общегородской Wi-Fi" в департаменте информационных технологий города Александр Харитонов.
Чаще всего бесплатным городским интернетом пользовались на Манежной, Пушкинской, Арбатской, Хитровской площадях, а также площади Тверская Застава, улицах Воздвиженке, Маросейке, Охотный Ряд и в других местах в центре Москвы.
В текущем году в городе запустили более тысячи новых точек доступа к интернету. Их большую часть разместили внутри Садового кольца и Третьего транспорта кольца, а также на обновленном Северном речном вокзале, в домах культуры и трех зданиях общежитий Российской медицинской академии.
Для подключения к интернету нужно выбрать в списке сетей Moscow_WiFi_Free, после чего необходимо пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или номера телефона.
Решение о создании сети Wi-Fi на центральных улицах приняли в 2016 году. Работы начались с Тверской улицы, Тверского и Цветного бульваров. К сентябрю того же года специалисты установили 200 точек доступа и еще 910 – к концу года.
С момента запуска городского интернета им воспользовались более 250 миллионов раз. Более 3,5 тысячи точек подключения находятся внутри Садового кольца и в пределах Третьего транспортного кольца. Также Wi-Fi действует в 162 корпусах общежитий 32 вузов, там установлено более 11,6 тысячи точек подключения. В учреждениях культуры работают почти 3,9 тысячи точек доступа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: