В Госдуме на Охотном Ряду произошла протечка кровли

Фото: телеграм-канал "ИА REGNUM"

В здании Государственной думы на Охотном Ряду произошла протечка кровли из-за сильных дождей и перепада температур, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами Елену Крылову.

По ее словам, специалисты устранят неполадки до вторника, 13 декабря. После дождя в здании образовались подтеки на стенах и потолке, а недалеко от зала пленарных заседаний стали видны следы от воды.

"В переходе между новым и старым зданием последствия стихии уже устранили. Это локальная протечка кровли в перехода из старого в новое здание, она произошла из-за обильных осадков и перепадов температуры. До завтрашнего дня она будет устранена", – заявила Крылова.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью столица преодолела зону атмосферных фронтов южного циклона. За 12 часов в Москве выпало 12–19 миллиметров осадков в виде дождя.

Кроме того, на ВДНХ сумма осадков составила 17 миллиметров. Отмечалось, что результат побил рекорд 1960 года.

Из-за сильных дождей столичные городские службы перешли на усиленный режим работы. Для ликвидации осадков было задействовано более 80 тысяч специалистов, а также 11 тысяч единиц техники.



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