Несколько автобусных остановок в столице переименовали с 12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько автобусных остановок в городе были переименованы с субботы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Станция Перово" для автобусов №7, 36, 46, 131, 214, 842, Т77 по улице Кусковская и в Кусковском тупике в обоих направлениях получила название "Платформа Чухлинка"; "Станция Ховрино" для автобусов №65, 154, 215к, 665, 748, 928 по улице Зеленоградская и Путейская в обоих направлениях – "Платформа Грачевская", – указано в сообщении.

Еще остановка "Проезд Русанова, 9" сменила название для автобуса маршрутом №176 по проезду Русанова на "Институт пути".

Ранее станция "Деловой центр" открылась на Солнцевской линии метро. Отмечается, что нововведение позволит разгрузить станцию "Парк Победы".