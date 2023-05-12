ЦОДД ожидает в Москве заторы до 8 баллов вечером 12 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЦОДД прогнозирует заторы до 8 баллов в вечернее время в Москве, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В основном движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Пассажиров попросили заранее строить маршруты.

Ранее москвичей предупредили о заторах на дорогах по пятницам. Причиной является рост числа жителей, выезжающих за город на выходные. Вечерний час пик может начинаться около 17:00.

По информации ЦОДД, заторы будут начинаться на МКАД и Третьем транспортном кольце. Помимо этого, медленное движение в сторону Подмосковья может наблюдаться на проспектах Вернадского и Андропова, Варшавском, Звенигородском и Каширском шоссе, Ленинском проспекте, Ленинградском шоссе и Профсоюзной улице.

Аналитики центра посоветовали водителям автомобилей выезжать до 15:00 или после 21:00.