Живые ели разыграют в "Аптекарском огороде"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии нового года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" разыграют живые ели. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

"Каждую пятницу до Нового года, 14, 21, 28 декабря, на выставке будет разыграна одна живая новогодняя ель в кадке. Для участия посетители должны будут предварительно оставить свои контактные данные непосредственно на выставке – вписать их на карточке на елке", – рассказала она, передает Агентство "Москва".

Еженедельный розыгрыш также будет параллельно проходить на странице "Аптекарского огорода" в социальной сети Instagram.

Архипова напомнила, что до 13 января в "Аптекарком огороде" проходит выставка новогодних деревьев "Праздник живых елок". Посетители смогут увидеть ели самых разнообразных сортов. В елочной экспозиции представлены сербские, колючие и обыкновенные елки, корейские, одноцветные и субальпийские пихты, кедровые сосны, западная туя. Все они украшены.

Кроме того, до 13 января посетители сада смогут познакомиться с редкими и ценными породами домашних кошек. В начале декабря в "Аптекарском огороде" открылась выставка "Тропический кисс". Такое мероприятие проходит впервые за 300-летнюю историю ботанического сада МГУ. Там можно увидеть эпатажных сервалов, каракетов, чаузи, саванн и других интересных представителей семейства кошачьих. Организаторы подготовили сюрпризы для посетителей.