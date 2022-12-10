Каток "Лед" открылся в парке "Сокольники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каток "Лед" площадью 5,3 тысячи квадратных метров с искусственным покрытием открылся в парке "Сокольники", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для посетителей работают кафе и прокат коньков и тренажеров.

"Лед" – одна из любимых площадок для катания на коньках в столице. В кафе и киосках питания, расположенных недалеко от катка, гости смогут попить согревающие напитки и перекусить", – говорится в сообщении.

Уточняется, что каток работает каждый день по двухчасовым сеансам, с 10.00 до 00.00, с техническими перерывами.

Уточняется, что стоимость посещения площадки с прокатом коньков: с понедельника по четверг – 600 рублей, в пятницу, выходные и праздничные дни – 700 рублей. Стоимость посещения катка без аренды коньков: с понедельника по четверг – 300 рублей, в пятницу, выходные и праздничные дни – 400 рублей.

Ранее самый большой каток с искусственным льдом в Москве открылся на ВДНХ. Площадь ледовой площадки составляет 20 тысяч "квадратов", она рассчитана на 4,5 тысячи человек.

Также заработали катки в Парке Горького и "Лужниках".

Как отмечал Сергей Собянин, к новому зимнему сезону в столице откроется свыше 200 катков с искусственным льдом. Их обустроят в парках, дворах и на 19 площадках фестиваля "Московские сезоны". Везде сделают раздевалки, освещение, пункты проката и оказания первой помощи.



Организаторы ГУМ-Катка анонсировали экскурсии на льду для посетителей

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