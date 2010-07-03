До лета 2020 года очистят пруд в усадьбе Архангельское-Тюриково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по очистке пруда начались на северо-востоке Москвы в усадьбе Архангельское-Тюриково. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа.

"На Большом Старомарковском пруду, расположенном на территории бывшей усадьбы Архангельское-Тюриково, начались работы по благоустройству", – говорится в сообщении.

Замглавы управы района Северный по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Михаил Сапрыкин сказал, что пруд планируется очистить от донных отложений и растительности, отремонтировать крепление береговой линии, восстановить благоустройство прибрежной полосы. Завершить работы должны летом 2020 года.

Усадьба Архангельское-Тюриково является памятником садово-паркового искусства. Ее площадь превышает 10 гектаров.

Отмечается, что на территории усадьбы были сняты несколько эпизодов фильма "Семнадцать мгновений весны". После выхода фильма за парком закрепилось название "Баварский лес".

Ранее на этой неделе завершилось благоустройство береговой линии в месте слияния рек Яузы и Чермянки.

