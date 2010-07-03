Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

18:12

До лета 2020 года очистят пруд в усадьбе Архангельское-Тюриково

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по очистке пруда начались на северо-востоке Москвы в усадьбе Архангельское-Тюриково. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа.

"На Большом Старомарковском пруду, расположенном на территории бывшей усадьбы Архангельское-Тюриково, начались работы по благоустройству", – говорится в сообщении.

Замглавы управы района Северный по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Михаил Сапрыкин сказал, что пруд планируется очистить от донных отложений и растительности, отремонтировать крепление береговой линии, восстановить благоустройство прибрежной полосы. Завершить работы должны летом 2020 года.

Усадьба Архангельское-Тюриково является памятником садово-паркового искусства. Ее площадь превышает 10 гектаров.

Отмечается, что на территории усадьбы были сняты несколько эпизодов фильма "Семнадцать мгновений весны". После выхода фильма за парком закрепилось название "Баварский лес".

Ранее на этой неделе завершилось благоустройство береговой линии в месте слияния рек Яузы и Чермянки.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика