Москва онлайн покажет работу коммунальных служб во время сильного снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 10 декабря, в столице ожидаются сильные осадки, о чем рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Коммунальные службы готовы встретиться с капризами природы. Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за снегопадом и работой специалистов и снегоуборочной техники.

Смотрите прямую трансляцию 10 декабря в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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