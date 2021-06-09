Пенсионеры поддержали инициативу Разворотневой за бесплатные парковки флешмобом

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Пожилые жители столицы провели флешмоб в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой. Ранее она предложила сделать парковки бесплатными для пенсионеров и людей с особыми потребностями.

Пенсионеры поделились, что среди них немало автовладельцев, однако поездки по городу приходится сокращать – городская парковка дорого им обходится. Если оставить автомобиль просто на улице, возникает риск получить штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

По словам участников флешмоба, ездить приходится много и часто: в лечебные и социальные учреждения, по другим делам. И если посещение нескольких мест на личном транспорте занимает полдня, то на общественном транспорте затягивается на неделю, отмечают пенсионеры.

"Я пенсионер, мой сын – инвалид. Мы вынуждены часто обращаться к врачам и ездим к ним на автомобиле. Очень неприятно, что, если места для инвалидов заняты, мы вынуждены искать другую парковку или платить. Неправильная парковка – штраф. Я считаю, бесплатных мест должно хватать, в том числе они должны быть и для обычных пенсионеров", – говорит участница флешмоба Татьяна Башарова.

Член Общественной палаты Светлана Разворотнева заявила, что решать вопрос необходимо, поскольку пожилые люди заявляют о проблеме.

"Необходимо менять подход к планированию парковочных пространств. Во-первых, значительно увеличивать их количество, во-вторых, делать их доступнее и дифференцировать для различных групп населения. Я считаю, что пенсионеры – одна из таких групп, они не должны платить за паркинг", – сказала она.

Также правозащитница заявила, что как в столице, так и в других крупных населенных пунктах проектирование парковок и автостоянок должно стать обязательной частью генеральных планов городов.

Ранее Разворотнева предложила возводить в городе многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей и льготникам. Для остальных жителей столицы член Общественной палаты рекомендовала установить цену на машино-место в пределах 150–300 тысяч рублей или гарантировать рассрочку до 10 лет на его приобретение.